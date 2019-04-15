Работодатели не балуют сотрудников большими суточными

В большинстве случаев размер суточных командированным сотрудникам составляет 700 рублей, выяснилось в ходе опроса, который пошел на нашем сайте. Так ответили 72% респондентов.

Дело в том, что именно эта сумма не облагается НДФЛ, и платить больше работодатели не видят смысла.

Только каждая десятая фирма платит суточные выше этой необлагаемой суммы.

Напомним, Ранее сервисом OneTwoTrip for Business был проведен опрос, в ходе которого 71% командированных сотрудников заявили, что выдаваемых им суточных недостаточно для компенсации расходов во время поездок.