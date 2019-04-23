Вице-президент Тинькофф Банка рассказал «Клерку», почему их тоже раздражает 115-ФЗ

На сегодняшей пресс-конференции Яндекса о запуске кобрендинговой карты с Тинькофф и Альфа Банком главреду «Клерка» удалось пообщаться со старшим вице-президентом Тинькофф Банка Артёмом Ямановым про проблемы из-за 115-ФЗ.

На вопрос, станет ли меньше блокировок карт «физиков», г-н Яманов ответил, что сейчас «физлиц счета очень мало блокируются. Истории с блокировками — это про предпринимателей. И надо быть реально мошенником, прогонять большие суммы, реальной жестью заниматься».

Честно говоря, у нас на «Клерке» много других историй, в том числе, и про блокировки переводов на личные карты ИП (недавно была история про Почту Банк). Но вице-президент Тинькофф настаивает: «с переводами на карту все работает нормально», а проблемы возникают, когда обналичивают «суммы, пришедшие на карту со счета другого ИП».

Мы спросили, будет ли снижаться давление на банков со стороны регулятора в отношении 115-ФЗ.

Артем Яманов считает, что «оно будет только повышаться»:

«Людям непонятно, за что их блокируют. Они думают, что это проблемы со стороны банков, а они идут на самом деле от регулятора. Мы ничего с этим сделать не можем.

Банкам говорят: „У вас куча плохих операций“, и мы должны их блокировать.

Все должно быть стандартно. Регулятор должен работать и блокировать в какой-то момент операции.

Но он пока технологически не готов. Он собирает предложения от банков, изучает рынок, но технологически пока не готов».

По мнению г-на Яманова, на то что, чтобы ЦБ дотянулся в технологическом плане, нужны годы:

«Регулятор должен стать технологической компанией. А это годы.

У нас сейчас ЦБ регулирует налоги, и выглядит это очень странно. Налоговая должна регулировать. Но к нам приходит ЦБ и говорит почему-то про налоги.

Это единственный способ, как они нашли возможность бороться. У банков есть лицензия, и с них можно спросить. Правда, способ не супер элегантный.

Банк же не выступает налоговым агентом. Либо его надо сделать налоговым агентом и чтобы бухгалтерия велась в банках во всех компаниях».

Главред «Клерка» спросил, не стали ли комиссии за вывод средств с закрытого по 115-ФЗ счету способом дополнительного заработка для банков. Вице-президент Тинькофф Банка ответил следующее:

«Такая комиссия берется по очень маленькому количеству компаний.

Банки вообще заинтересованы, чтобы через них текли тонны обналички, как раньше было. Это было классно для банков.

Выгонять клиентов банкам неинтересно. Выгнанный клиент, сколько бы ты при этом с него ни взял — это потерянная репутация. Это страхи других клиентов, которые не придут. Это невыгодно. Мы берем комиссии для того, чтобы к нам не заводили мошеннические схемы. У нас нет другого способа. Мы заложники этого».

По словам Яманова, даже 20% заградительного тарифа не дают банкам заработка, а если снизить комиссию, придут «плохие бизнесы».