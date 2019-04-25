Пенсионеры подозревают ПФР в неправильном начислении пенсий

Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли обсуждение пенсионного вопроса.

Поводом стала публикация на Фейсбуке, автор которой ведет «разборки» с ПФР за свои пенсионные права. Пенсионерка утверждает, что размер ее пенсии искусственно занижен. В частности, в процессе оформления «испарились» несколько лет страхового стажа.

Чтобы более детально изучить механизм расчета пенсии, который применил ПФР, женщина сделала копию своего пенсионного дела. Стоит отметить, что на руки сей документ не отдают, но можно его сфотографировать на приеме у инспектора.

Пенсионерка также подозревает, что на ее ИЛС учтены не все перечисленные работодателями взносы.

Однако напомним, что на ИЛС учитывается только часть взносов — 16%, так как тариф делится на солидарную и индивидуальную часть.

Между тем участники обсуждения этой темы отмечают, что тоже сталкивались с ошибками ПФР в части начисления пенсий.

У меня украли три года и баллы недоначислили. Ходила жаловаться в областную ПФР, сказали именно на мне и еще одном мужчине(тоже наверное докопался до их мухляжа) произошел компьютерный сбой. До сих пор жду исправления, 23 июня будет год. Скоро в отпуск пойду, опять буду разбираться. — пишет Валентина

Напомним, узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на вашем лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

Однако если вы уже вышли на пенсию, данных о стаже и баллах на своем ИЛС вы не обнаружите.

В этом случае получить информацию о периодах и величине стажа, заработной плате, страховых взносах, учтенных при исчислении размера страховой пенсии, можно обратившись в ПФР с соответствующим заявлением.