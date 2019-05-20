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При увольнении сотрудников им нужно выдать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

По требованию законодательства при увольнении работника ему необходимо выдать выписки из форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

А выполняется ли это требование на практике? Это вопрос стал предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Выясним этот в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

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