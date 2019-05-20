При увольнении сотрудников им нужно выдать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Толку? Вся работа была в лк, при назначении пенсии выкинули все, чего не было в архиве. Т.е. все ...
А можно эт о нормальным языком пересказать? При безналичных расчетах с юрлицами мы не выбиваем че...
вот не соглашусь электронно хотя бы видно что-то, я сдаю как физик 3-ндфл через ЛК и там мне все ...
Это слишком заморочисто, и что это за вклад, с которого можно переводить деньги? До востребования...
с 1 июля 2019 года кассовый чек, выдаваемый при ........ безналичных расчетах между орг...
А остальные только если покупатель организацияТак ведь за нал подотчетник покупает, у каждого спр...
Сданное "руками" они уже своими руками заводят все в ту же свою систему, в которой все так же бла...
Когда это в 1с и кассовых аппаратах реализуют?
Нужно понимать, что наличные поступления не должны составлять больше трети недельного оборота ИПЕ...
А зачем вы тогда идете читать новость про штрафы у бюджетников? Чтобы запутать себя еще больше?.....
(к примеру Лютик на УСН).Так в счет-фактуре от поставщика тогда ИНН покупателя должен совпадать, ...
Руками надо все документы сдавать-тогда ничего не пропадёт...
Поясните всем, с каких пор коммерческие организации стали "организациями, осуществляющими в соотв...
Уважаемый, Вы читали примечание к ст. 15.16.6 КоАП в проекте закона? Там однозначно и точно напис...
еще и фирму то не так просто открыть, у нас вот директор не понравился на беседе при опросе в нал...
Неплохой фильмец, хоть и отсмотрел "по-диагонали". Может им в шоу-бизнес податься? Это часть у ни...
У меня по данным ПФР "потерялось" полтора года из трех лет отработки молодым специалистом еще в с...
Лучше бы сроки сдачи РСВ сдвинули на 15-20 дней ... как это было раньше...
у меня другая ситуация была, налоговая выставила инкассовое, денег на счету не было, через 2 неде...
Надо четко понимать и давать это знание своим детям, что банк не друг, и когда мы садимся напроти...
ну так их тогда сокращать надо, а так все новое и новое придумывают, то переделают, то что-то изм...
умеют люди денежку из воздуха делать. хорошо бы еще окружающим мозг не выносили...
Вот тут огненная тема на форуме про аутсорс: Лайфхаки для аутсорсинга...
А нам надо простым словами народными сказать и все.Так человек не простыми словами пытался вам ск...
Скорее додумали до обратного) Это ж какой вкусный кусочище пирога! Взять ОФД. Карта на ОФД стоит...
@Тот, так никто не хейтит. 85% лайков. Сравните с любым успешным фильмом или клипом. ...
Действительно, чтобы закончить тему просто нужно понять, что данный закон также распространяется ...
без необходимости покупать за 12 000 руб ФН и снимать за 3000 руб/мес кассу.Они до этого не додум...
С облаком принципиально не связываюсь, не нравится мне оно.Долго наблюдал за развитием. Недавно п...
Название статьи:И? А если в законе поправки в 50 статей, вы какой себе заголовок представляете? В...
Над.К3 часа назадnpetelin1И еще раз повторяю - новость только про часть закона, которая касается ...
И еще раз повторяю - новость только про часть закона, которая касается бюджетников. Никто не писа...
Ссылка на пояснительную записку не корректна. Тогда необходимо отметить, что ст. 15.11 изначальн...
Действительно, чтобы закончить тему просто нужно понять, что данный закон также распространяется ...