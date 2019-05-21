Цифровизация налоговой службы забуксовала

ФНС намерена приобрести более 2 тыс. серверов. Начальная цена контракта составляет 651,5 млн. рублей.

Электронный аукцион был объявлен 30 апреля 2019 года. Заявки от претендентов принимались до 16 мая. Торги были намечены на 24 мая. Первые поставки должны быть осуществлены до 1 октября в адрес 106 налоговых органов по всей России.

Между тем стало известно, что компания «Крафтвэй» опротестовала тендер ФНС России на покупку серверов. «Крафтвэй» не устроило, что в техзадании заказчик смешал понятие «сервера» и «устройства автоматической обработки данных».

Таким образом, поставка двух тысяч серверов в налоговые инспекции России может быть отложена. Не исключено, что это нелучшим образом отразится на технической составляющей работы налоговиков. Надежды на стабилизацию работы АИС «Налог-3» тают на глазах...

Как известно, масштабный программный сбой в ФНС, который начался в январе этого года, продолжается по сей день. Практически ежедневно наши читатели передают «вести с полей»: налоговики выставляют требования на несуществующие долги, неправомерно блокируют счета и не могут и оперативно разблокировать их, теряют платежи налогоплательщиков, перетасовывают данные деклараций, и даже исключают из ЕГРЮЛ. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Вот уже почти полгода налогоплательщики пребывают в шоке от того, что выделывает программа ФНС. Впрочем, сами налоговики тоже не в восторге от работы в таких условиях восстания машин.