Установлены новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний.

Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня. С новым документом ознакомились «Ведомости».

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.

Впервые методику применения KPI для госкомпаний правительство ввело в 2014 г. С тех пор они были внедрены в 80% госкомпаний, говорит представитель Минэкономразвития. Руководители 43 из почти 540 предприятий до сих пор этого не сделали, сообщал РБК со ссылкой на письмо замруководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Большинство KPI остались прежними – это финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка. Но появились и новые – госкомпании должны будут помогать правительству выполнять майский указ президента Владимира Путина. Среди новых KPI, рекомендованных правительством, – отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа президента, к 2024 г. их доля в ВВП должна увеличиться до 25%.

За реализацию указа Путина уже отвечают вице-премьеры и губернаторы. Например, KPI первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова – это темпы роста ВВП, несырьевого экспорта и др. Власти разработали KPI и для губернаторов, ответственность за их недостижение еще обсуждается – вплоть до увольнения руководства региона. KPI по нацпроектам нужны для госкомпаний, поскольку на них приходится существенная доля экономики, говорит федеральный чиновник: логично, чтобы и менеджмент госкомпаний отвечал за реализацию указа президента.

На практике премии топ-менеджмента редко сокращаются из-за недостижения KPI, говорят эксперты. Однако Минэкономразвития планирует усилить контроль за выплатой премий. Следить за этим будет Росимущество, в том числе с помощью директив, его сотрудники тоже будут отвечать за выполнение KPI. А сама система KPI должна быть закреплена в законе о государственном и муниципальном имуществе, проект которого разрабатывает Минэкономразвития.