Максимальный уровень зарплаты руководителей и главбухов ограничат

В Госдуму внесен анонсируемый ранее законопроект № 746454-7 о поправках в статью 145 ТК в части регулирования отдельных вопросов условий оплаты труда.

Речь идет об оплате труда руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций с преобладающим участием в них государства.

Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России», предлагается закрепить положение, согласно которому предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты вышеназванных высокопоставленных сотрудников и среднемесячной заработной платы прочих работников организации не может превышать кратности от 1 до 8.

Кроме того, согласно проекту, ежемесячная зарплата этих руководящих сотрудников превышать среднемесячное денежное вознаграждение Президента РФ по показателям предыдущего календарного года.

Законопроект направлен на совершенстование механизмов оплаты труда внутри различных государственных организаций, экономии бюджетных средств, на достижение социальной справедливости и соразмерной оплаты труда для всех категорий работников, отмечается в пояснительной записке.