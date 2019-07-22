Минтруд убрал из своего прогноза данные о росте количества безработных предпенсионеров

В 1,6 раза увеличится в 2020 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста.Такая оценка содержалась в пояснительной записке к подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства о размере пособий по безработице.

Утром в пятницу записка была размещена на портале нормативно-правовых актов, но позднее эти данные были из нее удалены, пишут «Ведомости».

В первом полугодии 2019 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста составило 92 000 человек, сообщал Минтруд в первом варианте записки, в 2020 г. показатель возрастет до 150 200 человек, в 2021–2022 гг. почти не изменится — 150 300 человек. Всего, по данным Минтруда, на 16 июля официально зарегистрировано 732 000 безработных.

Свой прогноз Минтруд объяснял в пояснительной записке реализацией федерального проекта «Старшее поколение» до 2024 г. Власти рассчитывают, что он побудит людей предпенсионного возраста активнее регистрироваться в качестве безработных, чтобы им было проще найти работу. На проект «Старшее поколение» планируется направить 11 млрд руб. из федерального бюджета. Одна из основных задач — поддержка занятости людей предпенсионного возраста.

Из-за повышения количества безработных предпенсионного возраста в 2020–2021 гг. на выплаты им потребуется дополнительно 2,64 млрд руб. из федерального бюджета, в 2022 г. — 2,63 млрд руб., рассчитал Минтруд расходы на пособия. Эта оценка в пояснительной записке тоже не сохранилась.

Представитель Минтруда пока не объяснил причину изменения документа. «Ведомости» ожидают его ответа.