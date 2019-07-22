Клерк.Ру

Минтруд убрал из своего прогноза данные о росте количества безработных предпенсионеров

В 1,6 раза увеличится в 2020 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста.Такая оценка содержалась в пояснительной записке к подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства о размере пособий по безработице.

Утром в пятницу записка была размещена на портале нормативно-правовых актов, но позднее эти данные были из нее удалены, пишут «Ведомости».

В первом полугодии 2019 г. среднемесячное число официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста составило 92 000 человек, сообщал Минтруд в первом варианте записки, в 2020 г. показатель возрастет до 150 200 человек, в 2021–2022 гг. почти не изменится — 150 300 человек. Всего, по данным Минтруда, на 16 июля официально зарегистрировано 732 000 безработных.

Свой прогноз Минтруд объяснял в пояснительной записке реализацией федерального проекта «Старшее поколение» до 2024 г. Власти рассчитывают, что он побудит людей предпенсионного возраста активнее регистрироваться в качестве безработных, чтобы им было проще найти работу. На проект «Старшее поколение» планируется направить 11 млрд руб. из федерального бюджета. Одна из основных задач — поддержка занятости людей предпенсионного возраста.

Из-за повышения количества безработных предпенсионного возраста в 2020–2021 гг. на выплаты им потребуется дополнительно 2,64 млрд руб. из федерального бюджета, в 2022 г. — 2,63 млрд руб., рассчитал Минтруд расходы на пособия. Эта оценка в пояснительной записке тоже не сохранилась.

Представитель Минтруда пока не объяснил причину изменения документа. «Ведомости» ожидают его ответа.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире