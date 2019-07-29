Клерк.Ру

Бухгалтеры платят сотрудникам аванс, уменьшая его на сумму НДФЛ

Большинство бухгалтеров, выплачивая сотрудникам зарплату за первую половину месяца, уменьшают начисления на сумму будущего НДФЛ, чтобы ненароком не переплатить.

Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, так поступают 57 % респондентов.

22 % опрошенных строго соблюдают «завет» Минфина о том, что удерживать НДФЛ с аванса нельзя и платят все, что начислено за первую половину месяца. Весь НДФЛ в итоге удерживается из зарплаты за вторую половину месяца.

Еще 22 % бухгалтеров не утруждаются расчетом фактической зарплаты за 1-ую половину месяца, а платят в виде аванса фиксированный процент от оклада с тем расчетом, чтобы точно не переплатить лишнего.

Напомним, обсуждение этого вопроса затеяли посетители нашего форума.

Коллеги отмечают, что 1С ЗУП при выплате аванса в случае выбора варианта честного «докопеечного» расчета за 1 половину месяца, удерживает НДФЛ. Речь конечно не идет именно об удержании с перечислением налога. Но сумму аванса к выплате программа уменьшает на сумму предварительно исчисленного НДФЛ. То есть НДФЛ в документе расчета зарплаты за первую половину месяца рассчитывается только для того, чтобы не переплатить сотруднику в случае, если работник будет полностью отсутствовать во второй половине месяца.

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