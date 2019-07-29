НДС на пальмовое масло подняли. К чему это приведет?

На днях принят закон, который повышает ставку НДС с 10 % до 20 % на пальмовое масло. Депутаты, обсуждая этот проект, строили следующую логическую цепочку: повышение ставки НДС = подорожание масла = невыгодность его использования = в продукты перестанут добавлять пальмовое масло.

Между тем представители пищевой отрасли отмечают, что найти полноценную замену пальмовому маслу проблематично, если вообще возможно. По мнению экспертов, повышение НДС приведет к повышению стоимости конечного продукта.

А как вы думаете, будет ли способствовать повышение ставки НДС уходу пальмового масла из рациона россиян?

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