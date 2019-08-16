«Белую книгу» для ресторанного бизнеса протестируют в пилотных регионах

Минэкономразвития рассчитывает начать тестирование «Белой книги индустрии гостеприимства» для ресторанного бизнеса в пилотных регионах России до конца 2019 года. Этот документ должен заменить устаревшие нормы СанПиНа.

«Если говорить о сроках, то, конечно, хочется, чтобы это было в достаточно короткие сроки. На мой взгляд, очень желательно, чтобы „пилот“ начался не позднее 1 января 2020 года», — цитирует ТАСС заместителя министра экономического развития Савва Шипов.

Шипов отметил, что мнения о сроках эксперимента расходятся. «Мы в первую очередь хотим послушать специалистов, сколько нужно для того, чтобы, условно говоря, тенденция прошла и можно было оценить ситуацию», — пояснил он.

По словам замминистра, в эксперименте могут принять участие несколько регионов. «Мы предварительно обсуждали с нашими коллегами из Москвы, с коллегами из Татарстана, но понятно, что нужно смотреть те регионы, которые наиболее готовы с точки зрения развития системы гостеприимства, поэтому, наверное, посоветуемся с нашим блоком, который занимается туризмом внутри министерства, и, конечно, с регионами поговорим, кто выскажет такое желание», — сказал он.