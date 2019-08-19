«Белые книги» могут быть разработаны для разных секторов экономики

На днях стало известно, что Минэкономразвития разработало сборник рекомендаций «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские».

Он содержит правила безопасности пищевой продукции из технического регламента Таможенного союза, рекомендации по охране труда; пожарной и экологической безопасности, защите прав потребителей, мерам господдержки и т.д. Таким образом взамен СанПиНам общепит получит новые рекомендации.

В «Опоре России» напомнили, что давно предлагали отменить избыточные и устаревшие нормы СанПиНа для заведений общепита.

В апреле эксперты Организации совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России высказывались против предложенного Роспотребнадзором проекта СанПиНа для заведений общепита и разработали собственную концепцию регулирования ресторанной сферы, основанной на принципе контроля готового блюда, а не процесса его приготовления.

«Белая книга» существенно отличается от действующего регулирования, сокращая регуляторную нагрузку путем разграничения зоны ответственности между контрольно-надзорными органами, исключая повторные штрафы за одно и то же нарушение закона предпринимателями, отметил член Президиума Правления «Опоры России» Алексей Небольсин.

Эксперт также выразил надежду на то, что Минэкономразвития России распространит такое регулирование, как «Белая книга» и на другие секторы экономики. Если при этом будут учтены пожелания бизнеса, то это существенно упростит его работу.

В скором времени «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские» будет доработана с учетом пожеланий Роспотребнадзора и бизнеса и станет главным документом, по которому будет работать российский общепит.

Требования, которые не войдут в итоговую версию «Белой книги», будут отменены, а сами документы, содержащие эти нормы, будут переработаны или признаны утратившими силу.