Бизнес-омбудсмен просит Путина запретить вменение статьи 210 УК по экономическим делам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Владимиру Путину запретить обвинять фигурантов по экономическим делам по статье об организации преступного сообщества.

«Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину предложение дополнить статью 210 УК РФ („Организация преступного сообщества“) примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (различные виды мошенничества) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) за исключением ст. 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг)», — сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своем обращении Титов отмечает, что понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности. «В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в сфере экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации и лишь формально подпадающие под эти признаки», — цитирует Титова пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что обычно данная статья дополнительно вменяется, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более или преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей. Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности. «В результате существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств на УДО или замене неотбытой части наказания более мягкой. Предпринимателей направляют для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски давления на них с целью финансирования криминальной среды», — сообщили в пресс-службе. В связи с этим Титов считает справедливым запретить вменение статьи 210 УК РФ вместе со статьями о мошенничестве.

Борис Титов уже не первый раз обращается с подобными предложения к властям. Так, ранее подобное письмо было отправлено секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву.