Продал квартиру. Не хочу платить налог. Если не сдать 3-НДФЛ, прокатит?

Несдача 3-НДФЛ не спасет от уплаты налога при продаже квартиры.

Чтобы провести камеральную проверку по НДФЛ физлица, продавшего недвижимость или получившего ее в подарок, декларация будет не нужна.

Вы можете не сдать 3-НДФЛ, но от начисления налога это вас не спасет. Налоговики сами рассчитают налог по имеющимся у них данным.

При продаже доходом станет цена сделки или 0,7 кадастровой стоимости (то, что будет больше по сумме).

При дарении доходом будет кадастровая стоимость недвижимости.

Поправки в НК содержатся в законопроекте № 720839-7.