Чаевые облагаются НДФЛ и взносами

Некоторые чаевые облагаются налогом и взносами. Это зависит от того, каким образом их выплатили.

При расчете с клиентом ресторана и по его желанию отдельным чеком оформляются чаевые официанта. Указанные чаевые организация-работодатель в дальнейшем перечисляет на счет официанта-работника или выплачивает ему наличными за вычетом своего вознаграждения по агентскому договору.

Что с НДФЛ и взносами? На этот вопрос ответил Минфин в письме № 03-04-05/67992 от 04.09.2019.

Передача клиентами чаевых официанту отвечает признакам договора дарения.

Если клиенты напрямую перечисляют деньги официанту, то чаевые не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 статьи 217 НК.

При этом н доходы, перечисляемые физлицами на расчетный счет организации (ресторана, кафе), положения пункта 18.1 ст. 217 НК не распространяются.

Суммы выплат, в том числе чаевых, перечисляемых организацией-работодателем на счет официанта-работника (или выплачиваемых ему наличными), независимо от источника выплаты на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК облагаются страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений.

Если суммы чаевых перечисляются клиентами ресторана напрямую официанту (или выплачиваются наличными), то данные суммы чаевых не подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК как выплаты по договору дарения.