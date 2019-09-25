Условия труда наемных работников круто изменятся. Касается каждого работника и работодателя

Этой осенью депутаты рассмотрят множество поправок в Трудовой кодекс. В перспективе — отмена трудовых книжек, сокращенный рабочий день, новые удержания из зарплаты.

Отмена бумажных трудовых книжек

Законопроект об электронных трудовых книжках могут принять уже в осеннюю сессию. И с 1 января 2021 года работодатели будут вести бумажные трудовые книжки только для тех работников, которые подадут об этом письменное заявление.

В следующем году вас ждет много бумажной волокиты. Отдельный документооборот для тех, кто останется на бумажных трудовых книжках. Всем, кто предпочтет электронные, надо будет выдать книжки на руки и внести все записи, которые еще не успели. Потом сведения об их трудовой деятельности будут вестись только электронно.

Кто оформляется впервые, бумажную трудовую книжку уже не получит. Для них сразу учет будет в электронном виде.

Ускоренное взыскание зарплаты

Еще осенью собираются принять законопроект № 755304-7, который предусматривает упрощенный порядок взыскания задолженности по зарплате . Инспекторам Роструда дадут право принимать прямые меры по взысканию долгов по зарплате, минуя суд и комиссии по трудовым спорам.

Если работодатель задолжает работникам зарплату, инспектор ГИТ направит ему предписание о погашении долга. Его придется исполнить. А если срок для обжалования выданного предписания выйдет, инспектор просто направит документ о взыскании долга сразу судебным приставам.

Списание долгов по зарплате со счета работодателя

Еще один законопроект разрешает инспекторам Роструда списывать долги по зарплате со счетов работодателей . Он вводит новый вид исполнительного документа — решение инспектора труда о принудительном исполнении обязанности по выплате зарплаты.

По таким исполнительным документам предусматривается упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов работодателей-должников. Если на счете работодателя есть деньги, долг взыщут в бесспорном порядке полностью.

Выплаты при ликвидации организаций и сокращении штата

Будут рассматривать проект закона о выплате выходного пособия и сохранении заработка работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата (Законопроект № 736450-7).

Согласно проекту, работодатели обязаны сохранять за такими работниками средний месячный заработок на период трудоустройства. Так выходное пособие будет выплачиваться первый и второй месяц после увольнения. Но если служба занятости не сможет подыскать сотруднику подходящую работу, выходное пособие будет выплачиваться и за третий месяц после увольнения.

Также при увольнении работника в связи с ликвидацией работодателям предоставляется право выплатить выходное пособие в размере двукратного месячного заработка.

Сокращенная рабочая неделя