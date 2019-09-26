9 бухгалтерских и налоговых изменений с 1 октября

С октября жизнь уже не будет прежней. Впрочем, вы давно привыкли, поэтому коротко.

Шатания НДС

С 1 октября снизится ставка НДС на фрукты и ягоды (Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ).

Сейчас на такую продукцию ставка составляет 20%. Теперь при реализации фруктов и ягод, в том числе, винограда надо будет применять льготную ставку в 10%.

Вырастет НДС

Льготная ставка для пальмового масла отменяется. Теперь при его реализации применяйте налоговую ставку в 20%.

Обнулится НДС

С 1 октября для всех воздушных перевозок в обход Москвы и Подмосковья будет действовать нулевая ставка НДС (Федеральный закон от 06.06.2019 № 123-ФЗ).

Сейчас услуги по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа облагаются НДС по ставке 10%. На перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток действует нулевая ставка до 2021 года. Новый закон ввел нулевую ставку НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, которые совершаются за пределами Москвы и ее области.

Вернется НДС

1 октября запустят электронную систему Tax Free. Наши торговые организации будут выдавать иностранцам чек Tax Free со специальным штрихкодом. На таможне турист сможет предъявить чек и вернуть уплаченный налог. Пока эксперимент будет работать только в московских аэропортах. А если, тьфу-тьфу, все сложится, с января заработает по всей стране.

И еще про НДС

С 1 октября действует новый порядок освобождения от НДС при передаче товаров, работ или услуг в рамках благотворительности. За него отвечает Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ.

Сейчас такая передача освобождается от НДС. Но правила не содержат перечень документов, необходимых для подтверждения прав на ее применение. По новым правилам для освобождения от уплаты налога нужно будет предоставить договор с получателем благотворительной помощи о безвозмездной передаче, документы, подтверждающие принятие на учет получателем благотворительной помощи безвозмездно полученных товаров, акты, свидетельствующие о целевом использовании полученных товаров или имущественных прав (работ, услуг).

С НДС закончили.

Введение

С 1 октября начинают действовать новые квалификационные требования к главным бухгалтерам, которые трудятся в микрофинансовых организациях (Федеральный закон от 02.08.2019 № 271-ФЗ).

На этой должности надо иметь высшее образование и стаж работы, связанной с ведением бухучета, составлением бухотчетности либо с аудитом, не менее 3 лет из последних 5 календарных лет. При отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита стаж такого главбуха должен быть не менее 5 лет из последних 7 календарных лет.

Повышенной зарплаты

С 1 октября вырастет зарплата бухгалтеров, которые трудятся в бюджетной сфере (распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 415-р). Зарплату работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета, поднимут на 4,3%.

Запретят

С 1 октября жилые помещения в многоквартирных домах нельзя будет отдавать под хостелы (Федеральный закон от 15.04.2019 № 59-ФЗ).

Оборудовать в помещении гостиницу или хостел можно будет только после его перевода в нежилой фонд. При этом помещение необходимо будет оснастить средствами для уборки и санитарной очистки номеров, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией и сейфами.

Запретят шашлыки на балконах

Многие сегодня написали, что с 1 октября будет запрещено курить на балконе. Но мы прочли поправки и не согласны. Шашлыки разводить нельзя, а вот с сигаретами все не так однозначно.