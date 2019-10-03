Сколько НДС доначислят ИП на упрощенке, который дробил бизнес. Резонансное дело

Верховный суд решил, как надо доначислять НДС бывшим упрощенцам при выявлении дробления бизнеса.

Предпринимательнице, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов, доначислили НДФЛ и НДС. Как выяснили налоговики, она фиктивно передавала свою автозаправочную станцию в аренду сыну и сестре, чтобы пользоваться упрощённой системой налогообложения. При сложении доходов трех предпринимателей, оказалось, что в 2013–2015 годах у предпринимательницы нет права применять УСН. И поэтому ей были доначислены налоги, в том числе и 4,5 млн НДС. Поскольку в документах НДС не выделялся, налоговики доначислили его «сверху».

Попытка оспорить результаты проверки в суде не удалась. Несмотря на то, что суд первой инстанции встал на сторону ИП, апелляционная его решение отменила. Кассационная инстанция так же поддержала налоговиков.

Однако когда дело дошло до Верховного суда, ситуация изменилась. Судьям не понравилось то, как налоговики посчитали НДС.

В своем решении от 30.09.2019 по делу № А05-13684/2017, судьи напомнили, что налоги надо рассчитывать исходя из настоящего экономического содержания операций (п. 7 и 1 Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 53). Если выявлены искажения, надо добавлять такую сумму налога, которую заплатил бы добросовестный налогоплательщик в этой ситуации. При этом размер налога не может зависеть от формы оплаты (наличной или безналичной). А тот факт, что продавец не выделял отдельной строкой НДС, говорит лишь о том, что он использовал неправильный налоговый режим. И если НДС в документах не указан, то это ещё не значит, что покупатель согласился бы на увеличение договорной цены на сумму налога. А НДС такой налог, который по сути оплачивают именно покупатели.

Таким образом, сумму налога надо определить так, как если бы НДС изначально предъявляли к оплате сторонним контрагентам, то есть выделять налог из выручки (по ставке 18/118). В противном случае получается, что ИП платит налог на неполученный доход.

Дело отправлено на пересмотр в первую инстанцию. Речи об отмене доначислений по выездной проверке не идет, но суд должен проверить доводы предпринимателя в части расчета НДС по ставке 18/118 и «принять законный и обоснованный судебный акт».