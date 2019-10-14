Как отличить налоговиков-взыскателей от мошенников

На компании выходят налоговики: запугивают и предлагают решить проблемы. Часто компанию пытаются развести мошенники. Как отличить государственных взыскателей от жуликов, рассказывает налоговый консультант Марат Самитов.

Один из основных признаков: налоговики предпочитают общаться с должником лично, для этого они вызовут вас в инспекцию.

При наличии требований по неуплаченным налогам традиционно вначале проверят все ваши расчетные счета, если деньги есть, их спишут, это касается в том числе и личных счетов ИП.

Если денег нет, то вас уже поищут лично, при этом будут действовать в форме бирюзового-серого цвета. Делают это налоговики совместно с приставами и, к сожалению, мало чем уже гнушаются. Например, приставы могут прийти к вам домой наложить арест на телевизор или холодильник и другую бытовую технику, могут даже остановить на дороге автомобиль.

У приставов сейчас в арсенале программка «Дорожный пристав», с ее помощью отслеживаются на трассе неплательщики по номерам авто. Также вас могут запросто поджидать взыскатели в аэропорту, на вокзале или даже в туристической поездке. Разыскав вас, они предложат оплатить долг через POS-терминал, после оплаты вы получите на руки чек. Все предельно просто и прозрачно.

Мошенники в личном контакте не заинтересованы, и это ключевой момент. Они в основном отправляют смс или звонят, требуя оплатить долг. Основные регионы пеленгации номеров это: Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Республики Татарстан. Не открывайте никакие смс сообщения, не перезванивайте на сомнительные номера, иначе спишутся деньги с телефона.

Можно установить специальные приложения на смартфон «Кто звонит», оно предупредит, что вы получаете звонок от абонента с плохой репутацией, при желании его можно тут же заблокировать. Также мошенники действуют через социальные сети. Там они могут предложить вам получить вычет по НДФЛ, перейдя по ссылке и оплатив госпошлину (не вздумайте этого делать). Это развод. Во-первых, никакие вычеты не предоставляются с оплатой пошлины, во-вторых, для получения вычета надо изначально, как минимум, сдать в ФНС налоговую декларацию.

На вас вышли мошенники, если вам предлагают перечислить деньги на специальный счет мэрии. В этом году такая схема активно обкатывалась в Дагестане, и работала. Проверяйте номера счетов и телефонов инспекций на сайте ФНС. Оплачивайте налоги только по официальным квитанциям, полученным из налоговой или в личном кабинете на сайтах nalog.ru или gosuslugi.ru. Если квитанция получена почтой, не поленитесь проверить ее подлинность в ФНС, это поможет уберечь деньги от мошенников.