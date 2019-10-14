Журнал «Главбух» шлепает фейк ньюз

Нас можно упрекнуть в предвзятом отношении в Актиону, но, ребята, вы издеваетесь?
Утром нам пришла рассылка от журнала «Главбух» с чудной новостью – Трудовой кодекс снова меняют. Мы в смутных чувствах от досады, что пропустили проект поправок, до ленивого любопытства (знаем, что там перегибают с заголовком), заходим в текст.
Читаем про проект изменений, на который нет ссылки. Несколько удивляемся опечатки в названии ведомства, инициировавшего изменения. Начинаем искать проект сами. Находим такой проект в интернете. Вчитываемся. Понимаем, что проект подготовили чиновники Молдавии. Молдавии, Карл!
Мало того, что журнал публикует непроверенный материал, его сотрудники еще и не в курсе, что в России нет Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
Ошибки бывают у всех: информации, поправок, законов очень много. Но как можно не заметить, что проект элементарно не имеет отношения к России? Или заметили, но все равно решили дать?
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
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