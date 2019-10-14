«Ночной бухгалтер». Какие проверки будут проводить чаще

Правительство изменило периодичность пожарных проверок.

Категорий риска стало шесть. Эти объекты смогут проверять каждый год.

Желтизны, конечно же.

Журнал «Главбух» шлепает фейк ньюз.

Нас можно упрекнуть в предвзятом отношении в Актиону, но, ребята, вы издеваетесь?

В этот раз они перепутали Россиию и Молдавию.

Не сочтите за наглость, но в нашем недельном обзоре мы ничего не перепутали: «Новая борьба с обналичкой. И страсти вокруг налогов на малый бизнес».

Ваша с новыми силами в новую неделю редакция