«Ночной бухгалтер». Какие проверки будут проводить чаще

Видимо всё больше людей начинают себя любить и перестают пользоваться продуктами компании, откров...
Да, мы торопимся, очепатки бывают.это правда
"Главбух" давно скатился на откровенный таргетинг и информационные уловки. Все меньше интересных ...
Никогда такого не было и вот опять...И кстати, кажется мы стали забывать, что в подъездах у нас л...
Не трогайте убого, а то опять польются потоки восхваления совка и вымученный сарказм, в купе с во...
Блин, вот чего не сразу за год? В январе всем выдал, и гуляй. Никаких тебе сроков, и интересы раб...
Ну не скажите. С уровнем компьютерной грамотности некоторых особ вероятность шифровальщика горазд...
Добавляют к этим несчастным трем дням всякую глупость, то они должны быть обязательно полными, по...
Хорошая сказка. Понравилась. В некоторых случах проще и дешевле сбросить балласт, чем решить проб...
Никак не могу понять - ЗАЧЕМ ТАК УСЛОЖНЯТЬ ВСЁ?
Проблема в том, что уже оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому приходится брать деньги вперед....
Это правда? А можно ссылку на судебное решение, где сколько определил пострадавший столько и выпл...
А к чему Вы тогда приплели капитализм?
фоточку скинете? а то такие чудеса рассказываете.
Никакого НДФЛ нет, люди вы что? Вычетом 250000 можно воспользоваться если у вас нет документов на...
То ли дело Клерк, то колбаса подорожает, то обувь с одеждой....
Наглядный пример поддержки малого бизнеса. Браво!
У нас кадровики не могут составить СЗВ-М только лишь потому, что там есть физлица, выполняющие ра...
Они еще в СССР живут :) Новости проверять не успевают, зато мне уже с утра три раза звонили. Они ...
Картинка, какая бы она не была отвратительной, отражает нашу действительность! Автор написал крат...
У вас да, у вас в стране вообще много чего нет.
Маленький лайфхак, да простит меня наш директор по продажам... Персональные скидки есть всегда пр...
В цивилизованном мире это регулируется гражданскими исками к производителю. А не чиновниками. И э...
а если на бумаге хранить, сгорит все при пожаре)))
Фокус не на фразе "капитализм", а на фразе "невыгодно".
вот! а мне все - фигней занимаешься!
Наличие Санпина, как просто набора правил, - нет. А вот когда за Санпином стоит неиллюзорная возм...
Добрый день. Данный способ не подойдёт тем, у кого была выездная проверка и есть решение о привле...
Цитата: "Но при этом добавляли, что если страховку не купить, то ставка становится...
Магазинные с птицефабрики
А кроме предпринимателей и тех, кто "клянчит у государства", больше никого нет? Как же они зараба...