Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Какие проверки будут проводить чаще

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Куда уж чаще, спросите вы?

Нет предела совершенству, ответят инспекторы

Инспекторы будут чаще проводить плановые ревизии компаний и ИП.

Правительство изменило периодичность пожарных проверок.

Категорий риска стало шесть. Эти объекты смогут проверять каждый год.

У журналистов тоже нет предела

Желтизны, конечно же.

Журнал «Главбух» шлепает фейк ньюз.

Нас можно упрекнуть в предвзятом отношении в Актиону, но, ребята, вы издеваетесь?

В этот раз они перепутали Россиию и Молдавию.

Не сочтите за наглость, но в нашем недельном обзоре мы ничего не перепутали: «Новая борьба с обналичкой. И страсти вокруг налогов на малый бизнес».

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— Как вести себя при обыске в компании, чтобы нашли все.

Ваша с новыми силами в новую неделю редакция

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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