Узнайте, с какой даты можно будет сдавать новые формы деклараций

Федеральная налоговая служба в последний месяц обновила несколько форм налоговой отчетности. Утверждены и электронные форматы к ней. Когда же можно и нужно будет сдавать электронные отчеты по новым форматам? Ответ есть в справочнике периода применения форматов (СППФД), размещаемом на сайте ФНС.

По данным новой версии СППФД, планируется открыть приём по ТКС новой формы декларации по налогу на прибыль с 16 декабря 2019 года, а новой формы 3-НДФЛ — с 1 января 2020 года.

Желающие сдать отчёты пораньше смогут попытаться их сдать начиная с этих сроков, лишь бы разработчики программ к указанным срокам успели реализовать формирование отчётности по новым формам. Рекомендуем следить за обновлениями.

Также с 1 января 2020 года откроется прием новой формы декларации по налогу на имущество (квартальные расчеты со следующего года отменены) и расчета по страховым взносам. Эти две формы будут сдаваться по новым форматам начиная с отчетности за 2020 год.

Чтобы ничего не забыть сдать, рекомендуем пользоваться нашим календарем налогоплательщика.