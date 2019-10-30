Банки вытащили из ФНС данные о зарплате людей

У банков появится доступ к сведениям ФНС. Это поможет им проверять доходы заемщиков и оценивать их закредитованность.

Кредиторы смогут сами проверять доходы клиентов с помощью налоговых данных. Доступ к сведениям ФНС им откроют к 1 апреля 2020 года. Специальное поручение премьер-министр Медведев дал Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и ФНС. Им будет помогать ЦБ.

Банки подключат к специальному сервису СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) «Интеграционный модуль». Там видны выплаты страховых взносов, которые совершают работодатели. На основании размера взноса банки будут рассчитывать официальный доход заемщика.

Представитель ЦБ заявил РБК, что уже сейчас участники рынка могут узнать информацию о доходах клиента из ПФР. Кроме того, с 1 августа доступно получение сведений из ФНС через Единый портал госуслуг, уточнил представитель регулятора. Новые данные позволят банкам полнее оценивать закредитованность людей.