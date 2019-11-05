Половина бухгалтеров неправильно сдает 6-НДФЛ

Соотношение бухгалтеров, сдающих нулевой расчет 6-НДФЛ и тех, кто не делает эту бесполезную работу, примерно 50/50.

Таковы результаты опроса на нашем сайте.

Напомним, обязанность по представлению расчета по форме 6-НДФЛ у организаций и ИП возникает только в случае, если они признаются налоговыми агентами. Если же компания или ИП не производят выплату доходов физлицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.

Тем не менее 48 % бухгалтеров предпочитают сдать нулевку, чтобы подстраховаться от неприятных случайностей в виде блокировки счета за несдачу отчета, сдавать который обязанности не было. Проще сдать,3 чем доказывать потом свою правоту, считает эта группа коллег.

44 % наших читателей нулевой 6-НДФЛ не сдают, потому что по НК этого делать не нужно.

Еще 8 % респондентов хоть и не сдают отчет, но на всякий случай отправляют в ИФНС письмо, оповещающие о неначислении зарплаты, чтобы налоговики не ждали от фирмы 6-НДФЛ.

Напомним, аналогичный опрос мы проводили в 2016 году, на заре введения 6-НДФЛ, когда еще бухгалтеры точно не знали, сдавать нулевки или нет. Тогда картина была примерно такая же — 52 % проголосовали за сдачу нулевок.

По итогам аналогичного опроса в 2018 году о сдаче нулевок заявили 54 % бухгалтеров.

Таким образом, идут годы, выходят разъясняющие письма, а примерно половина бухгалтеров по-прежнему продолжают сдавать ненужные нулевки, то есть остаются верны своей изначальной позиции в этом вопросе.

Вот такая вот стабильность.