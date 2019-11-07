Клерк.Ру

Какой «Клерк» крутой. Или нас с вами больше 3 млн в месяц

Вы заметили, что в последнее время статистика просто особенно удручающая: население сокращается, зарплаты растут незаметным для нас образом, налоги, напротив, кошмарно ощутимы, режут схемы оптимизации – работать не дают.

Это ужасное положение вещей может временно скрасить лишь другая статистика, наша статистика, статистика сайта.

В октябре мы побили свой прошлый рекорд по числу читателей. Наш потолок, на который мы уже повесили яркую-яркую люстру, – 3 328 077 пользователей в месяц (по данным Google Analytics). Это совершенно разные люди, но поговаривают, что нас просто чаще стали читать сами налоговики. В качестве читателей мы любим даже их.

По этому поводу мы заодно обновили страницу, адресованную нашим партнерам. На странице «Клерк» для бизнеса вы сможете найти информацию, о том, как продвинуть на сайте ваше мероприятие или продукт, завести корпоративный блог, повесить баннер и многое другое. «Клерк» увеличивает продажи!

Ну, а мы уперлись наращивать позиции! 

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире