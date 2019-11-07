Какой «Клерк» крутой. Или нас с вами больше 3 млн в месяц

Вы заметили, что в последнее время статистика просто особенно удручающая: население сокращается, зарплаты растут незаметным для нас образом, налоги, напротив, кошмарно ощутимы, режут схемы оптимизации – работать не дают.

Это ужасное положение вещей может временно скрасить лишь другая статистика, наша статистика, статистика сайта.

В октябре мы побили свой прошлый рекорд по числу читателей. Наш потолок, на который мы уже повесили яркую-яркую люстру, – 3 328 077 пользователей в месяц (по данным Google Analytics). Это совершенно разные люди, но поговаривают, что нас просто чаще стали читать сами налоговики. В качестве читателей мы любим даже их.

По этому поводу мы заодно обновили страницу, адресованную нашим партнерам. На странице «Клерк» для бизнеса вы сможете найти информацию, о том, как продвинуть на сайте ваше мероприятие или продукт, завести корпоративный блог, повесить баннер и многое другое. «Клерк» увеличивает продажи!

Ну, а мы уперлись наращивать позиции!