Как ИФНС выявляет неучтенную продукцию

При проверке Ишимской пивоваренной компании налоговики выявили занижение объемов производства. Часть сырья закупали напрямую у поставщика, а часть – через подконтрольные компании.

Реализация продукции (в т.ч. неучтенной) шла через розничные магазины, принадлежащих подконтрольным ИП.

Вот что выявили проверяющие:

– доставка сырья (как в адрес налогоплательщика, так и подконтрольных компаний) осуществлялась за один рейс, на одной машине, одним и тем же водителем. Все в адрес завода;

– все доверенности на водителей выписывалась в 1С налогоплательщика;

– подконтрольные компании приобретенное сырье сами никак не использовали и в учете не отражали;

– повышенный расход воды и комплектующих на заводе;

– закупка заводом дополнительного оборудования для варки пива;

– розничный магазин закупал тару в объемах, в разы превышающих объем продукции, реализация которой задекларирована в ЕГАИС;

Расчетным методом (исходя из сырья, отгруженного подконтрольным организациям, и технологических нормативов) определили реальный выпуск продукции. Доначислили акцизы и налоги на 11,2 млн. руб.

Источник: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А70-12698/2018. Разбирал налоговое дело Pronalog.

А читали, как ФНС разглядела рисованные расходы из космоса?