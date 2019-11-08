Как ИФНС выявляет неучтенную продукцию

При проверке Ишимской пивоваренной компании налоговики выявили занижение объемов производства. Часть сырья закупали напрямую у поставщика, а часть – через подконтрольные компании.
Реализация продукции (в т.ч. неучтенной) шла через розничные магазины, принадлежащих подконтрольным ИП.
Вот что выявили проверяющие:
– доставка сырья (как в адрес налогоплательщика, так и подконтрольных компаний) осуществлялась за один рейс, на одной машине, одним и тем же водителем. Все в адрес завода;
– все доверенности на водителей выписывалась в 1С налогоплательщика;
– подконтрольные компании приобретенное сырье сами никак не использовали и в учете не отражали;
– повышенный расход воды и комплектующих на заводе;
– закупка заводом дополнительного оборудования для варки пива;
– розничный магазин закупал тару в объемах, в разы превышающих объем продукции, реализация которой задекларирована в ЕГАИС;
Расчетным методом (исходя из сырья, отгруженного подконтрольным организациям, и технологических нормативов) определили реальный выпуск продукции. Доначислили акцизы и налоги на 11,2 млн. руб.
Источник: постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А70-12698/2018. Разбирал налоговое дело Pronalog.
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