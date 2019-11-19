Скандал с Тинькофф банком изменит исполнительное производство, Трудовой кодекс и другие законы

После нашумевшей истории с Тинькофф банком и его клиентом ЦБ, Росфинмониторингу, Минтруду и депутатам предстоит подумать о поправках в законодательство.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) уже подготовил пакет предложений, сообщил на заседании по вопросам использования решений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по отмыванию преступных доходов председатель НСФР Андрей Емелин.

Совет предложил взыскивать сумму свыше 200 тыс. рублей по удостоверениям КТС только через судебных приставов, а также увеличить срок для проверки подлинности удостоверения до 14 дней. Для этого надо внести изменения в ст. 70 Закона «Об исполнительном производстве».

Кроме того, НСФР предлагает изменить ст. 384 Трудового кодекса РФ, а именно обязать работодателя уведомлять Федеральную инспекцию труда о создании, ликвидации и вынесении решений КТС и определить порядок уведомления.

Еще могут ввести уголовную ответственность за создание фиктивных КТС и КТС, созданных в мошеннических целях.

Ликвидировать КТС пока не будут, хотя это пережиток советской системы, считает председатель НСФР Андрей Емелин.

Если вы пропустили начало, то 9 октября Михаил Жуховицкий рассказал историю своего приятеля. Со счета его фирмы было списано 5,5 млн рублей якобы без ведома генерального директора. Банк перевел деньги на основании КТС, гендиректор сказал, что согласия не давал и ничего не подтверждал. Банк утверждает, что действовал по закону, а фирма похожа на однодневку. Интересы директора ООО «Пегас» защищает адвокат Зацаринский. На запрос «Клерка» адвокат пока не ответил.