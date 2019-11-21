Салют в честь дня налоговика!

Ба-бах!

Поздравляем Михаила Мишустина и армию его подчиненных с Днем работника налоговых органов.

Поражаемся стойкости вашего общего духа. Службу не любят, а вы ухитряетесь добиваться в этом направлении все больших успехов. Ваши бесконечные претензии и требования на фоне разговоров о сокращении проверок и цифровизации – жестокие эксперименты над человеческим терпением.

Борьба за чистую, справедливую, конкурентную налоговую среду – пот, нервы и кровь честных предпринимателей и их бухгалтеров. А взятничество, коррупция, нищенские зарплаты и местами хамство – отличительная черта многих ваших служак.

С нетерпением ждем, когда ФНС создаст «налогового инспектора будущего». Если это окажется просто робот, с ним будет даже приятнее разговаривать. А так, с праздником, конечно.