Про дроперов, которые сняли скандальные 5 млн со счета в Тинькофф банке

Зарегистрированные в Химках Максим Романов и Людмила Коновалова – дроперы, которые сняли выведенные из Тинькофф банка 5,3 млн рублей в банкоматах Райффайзенбанка, считает издание The Bell.

Их фамилии указаны в заявлении, которое директор компании «Пегас» Бурыкин подал в полицию. Страницу из этого заявления публиковал Жуховицкий, факт такого заявления подтверждал и адвокат Зацаринский.

Максим Романов прочитал сообщения корреспондента The Bell во «ВКонтакте», но отвечать не стал. Он закрыл свой профиль и заблокировал возможность отправлять ему новые сообщения. Тем не менее, он ежедневно бывает онлайн.

Людмила Коновалова, напротив, в свой профиль больше не заходила. Ее родственники прочитали сообщения корреспондента The Bell, но не ответили на них.

Но, как оказалось, найти дроперов сразу после исчезновения денег пытался кто-то еще. Когда корреспондент связался с друзьями дроперов в соцсетях, некоторые из них ответили, что им уже задавали аналогичные вопросы, и показали сообщения от пользователя c ником «Владимир Постников». В своих сообщениях он пересылал фотографии паспортов Романова и Коноваловой и в довольно агрессивной манере интересовался, как их разыскать.

The Bell обнаружил 13 юрлиц, оформленных на Постникова. Три из них — действующие. Еще в семи компаниях Постников был руководителем, в трех остается им до сих пор. В их числе, например, московская компания «Валми» (специализация — бухгалтерские услуги), «Карельский лес» (распиловка) и ООО «Рента+» (аренда морских судов). Сведения об адресе последней ФНС признала недостоверными. У «Карельского леса» заблокированы счета в Альфа-банке и банке «Точка». У «Валми» заблокированы 10 счетов в разных банках.

По версии полиции, Постников мог быть куратором дроперов, рассказали The Bell два человека, знакомые с ситуацией со снятием денег. То, что он вдруг бросился их разыскивать, позволяет предположить, что они присвоили выведенные из банка деньги. Издание предполагает, что шум, поднятый в соцсетях, мог быть устроен для того, чтобы вынудить банк компенсировать пропажу.

В МВД и Тинькофф банке на просьбу The Bell прокомментировать эту версию и ход расследования не ответили. Адвокат Виталия Бурыкина заявил лишь, что не знает, возбуждено ли дело по заявлению его клиента. Сам Зацаринский направил претензию в Тинькофф банк и требует организацию вернуть деньги своего клиента.