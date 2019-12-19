Как продают наличность через торговые сети и общепит

Писали про торгово-розничные предприятия и автосалоны, теперь речь пойдет о том, как устроена продажа наличной выручки через общепит и торговые сети бытовой техники.

Ряд компаний (на схеме «Группа № 1») осуществляет переводы денежных средств в адрес организации, занимающейся розничной торговлей (далее – торговая сеть), по основаниям, связанным с оказанием услуг, выполнением различных работ.

Взамен указанных переводов торговая сеть передает им аккумулированную наличную выручку.

После этого, еще одна группа юридических лиц, обладающих признаками фиктивности (на схеме «Группа № 2»), совершает переводы, как правило, с назначением платежей «за выполненные строительно-монтажные работы», «за строительные материалы» на счета «Группы № 1», которая, в свою очередь, передаёт «Группе № 2» наличные денежные средства.

Подобная схема повторяется до момента, пока наличные денежные средства полностью не переходят заказчику наличности. Годовые обороты денежных средств организаций, вовлеченных в торговлю наличной выручкой, зачастую превышают 1 млрд рублей.