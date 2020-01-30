Скоро всех работодателей завалят заявлениями на оплату курорта

Работодателям дадут право учитывать затраты, понесенные на оплату услуг, оказываемых санаторно-курортными организациями, в пользу работников (и членов их семей), в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль.

Проект поправок в НК, анонсируемых в декабре прошлого года, опубликован сегодня на федеральном портале.

Указанные расходы предлагается учитывать по аналогии с расходами налогоплательщика по оплате услуг в пользу своих работников (и членов их семей) по организации туризма и отдыха на территории РФ по договору (договорам) о реализации туристского продукта (пункт 24.2 статьи 255 НК).

Проектом предусмотрены также поправки в п.9 ст. 217 НК, где перечислены необлагаемые НДФЛ доходы. Сейчас компенсация стоимости путевок, выплачиваемая работодателем не подлежит обложению НДФЛ при соблюдении условия:

если расходы по такой компенсации (оплате) в соответствии с настоящим Кодексом не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В проекте это условие будет сформулировано по-другому: