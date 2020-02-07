Квартирные проблемы, если использовали маткапитал

С этого года расширился круг лиц, которые получат материнский капитал при рождении детей. Саму программу продлили до конца 2026 года.

О том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала, рассказывает РБК.

Предупредить продавца квартиры

Средства по сертификату на маткапитал не выдаются наличными. Они перечисляются на счет кредитора или продавца недвижимости. Использование материнского капитала осуществляется только после того, как будет подписан кредитный договор или договор купли-продажи. То есть деньги поступают продавцу квартиры с задержкой. Это не всегда устраивает последнего, особенно если речь идет об обмене жилья (продажи с целью покупки нового), когда деньги нужны сразу.

Оформление детской доли

Обязательным условием использования средств маткапитала при покупке жилья является наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. В случае с покупкой квартиры в ипотеку оформление долей проходит некоторое время спустя, например после полной выплаты кредита или получения собственности на квартиру, если средства были вложены в еще не сданную в эксплуатацию новостройку. Поэтому при получении сертификата родитель берет нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую собственность всех членов семьи – то есть родителей и детей. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке.

Продажа жилья не без проволочек

Любые действия с жилплощадью, приобретенной с использованием средств маткапитала, особенно ее продажа, напрямую затрагивают интересы детей-собственников и их право на достойные условия проживания. Продать такую квартиру возможно только с разрешения органов опеки. При этом ребенку должна быть предоставлена равноценная доля в приобретаемом жилье. Если выделение членам семьи долей не было осуществлено, то при продаже такого жилья подключается прокуратура, а в отдельных случаях – и правоохранительные органы. При проведении проверки родителей могут обязать выделить доли по суду, вернуть госсредства пенсионному фонду или привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ (о мошенничестве). А если родители решат продать квартиру без выделения долей, то сделку впоследствии могут признать недействительной в части невыделенных детских долей.

Банки придираются или отказываются