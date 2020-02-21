Женщина не вышла на работу, потому что не с кем оставить ребенка. Можно ее уволить?

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» за консультацией обратился работодатель.

Ситуация следующая:

Сотрудница прервала отпуск по уходу за ребенком и вышла на работу на полную ставку. Но при этом она иногда просто не приходит на работу, объясняя это тем, что ей не с кем оставить ребенка. Но ведь если сотруднице не с кем оставить ребенка, у нее есть право оформить отпуск и ухаживать за ним до достижения им 3-х лет. Однако этот вариант ее не устраивает. Женщина хочет получать зарплату, и считает, что причина ее прогулов — уважительная.

Что делать работодателю в такой ситуации?

Роструд ответил, что в данном случае работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание (в том числе в виде увольнения за прогул) при условии, что работник отсутствует на рабочем месте без уважительных причин.

Напомним, ранее трудинспекторы разъясняли аналогичную ситуацию, но в случае нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком, когда она вышла на работу на неполный день. В этом случае уволить сотрудницу нельзя, ведь она находится в отпуске по уходу.