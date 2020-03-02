ИП решил отбиться от налога на имущество через суд. Дошел до ВС и вот, что вышло

Индивидуальному предпринимателю, применяющему УСН, не удалось доказать Верховному суду, что помещение не является зданием и потому платить налог на имущество он не должен.

Предприниматель из города Прокопьевск Кемеровской области проиграл все три инстанции, пытаясь оспорить доначисление налога на имущество физлиц. Он утверждал, что на УСН этот налог не уплачивается и расчет налога по кадастровой стоимости в соответствии со статьей 378.2 НК неправомерен.

Напомним, что предприниматели на УСН не являются плательщиками налога на имущество физлиц, если недвижимость используется в предпринимательской деятельности. Но есть исключение — если недвижимость попала в региональный перечень, облагаемый налогом от кадастровой стоимости в соответствии со ст.378.2 НК, налог за неё платить придется.

📌 Реклама Отключить

Спор с налоговиками был из-за четырех помещений, кадастровые номера которых в перечне указаны не были. Однако в нем был адрес и кадастровый номер всего здания, где они расположены. ИП посчитал, что включение в перечень самого здания не является основанием для исчисления налога на имущество по данным помещениям исходя из их кадастровой стоимости.

Но суды трех инстанций пришли к выводу о том, что если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от отсутствия этих помещений в перечне.

ИП пытался сослаться на то, что понятия объектов налогообложения, таких как «помещение» и «здание», не тождественны и не пересекаются, но суд во внимание это не принял. Предпринимателю не помогло и то, что все его помещения имеют отдельные входы.

Верховый суд в Определении от 03.02.2020 № 304-ЭС19-26593 по делу № А27-29802/2018 решения нижестоящих судов подтвердил.