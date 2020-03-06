Клерк.Ру

Неужели снизят налоги на труд?

В Правительстве рассматривают варианты со снижением «налогов на труд». 

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30%, по сути, страховых взносов, плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», – заявил Силуанов. В результате работодателю «очень сложно» платить такие взносы, потому «происходят всяческие схемы уклонения» (из материалов «РБК»).

Ну не бывает так, чтобы где-то снизили, и при этом, где-то не подняли. Тут недавно мнение про самозанятых было, что скоро их обяжут взносы платить. Да и для ИП взносы расти будут.

Вполне возможно, еще найдут, откуда средства изыскать.  

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