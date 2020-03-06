Неужели снизят налоги на труд?

Пойдут троллить по интернетам, как Бэнкси, но индивидуально, каждого бессмертного....
Дорогие женщины! Клерк и нас любит, просто немного странною любовью)...
У меня и фактчек есть - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post178918/?page=2#commid1569103 - с...
Так, алё! Копирайты не забываем ставить!Это же мой слоган ! И он для ЭТК....
Три ха-ха! Зато суперумная программа ФНС насчитает владельцам бизнеса столько налоговых платежей,...
Королев, Туполев, Петляков, Вавилов..... - воры и предатели? Что за бред Вы несете?...
Вклады надо делить на количество физических вкладчиков. Если у чиновников и владельцев бизнеса ра...
С суперкомпьютером - "Президент".
Да что там, и министры - отмирающая должность. На кой они нам в новом цифровом будущем? Всем буде...
Налоговые резиденты США обязаны платить налоги со всего своего дохода по всему миру. Н...
А если перечисление идет реестром в банк, в том числе и плательщики алиментов?...
Вот так вобщем:1. Тиньков владеет определенным долей в TCS Group Holding.2. TCS Group Holding вых...
Это не в раше водить за нос инспекторов. Там всё по-взрослому....
Варианты есть разные. Какие-то крупные компании предоставляют доступ к учетной системе, а кто-то ...
А мне не до пустяков: жду gbpusd на 1.32, а он всё не идет.
Я так понимаю, в бумажную делается запись за день до смерти ИП, не по закону, а фактически....
Если они разработают одну большую облачную программу на всю страну, куда будут все конторы данные...
Вы плохо понимаете, что такое налоговый мониторинг и как работают такие крупные фирмы )) Вы всерь...
Только если. А никакой работающий бизнес, большой или малый, в нашей стране без бухгалтера работа...
Да, было бы шикарно что бы страхованием и гарантиями работников занимались страховые. Если зарпла...
Количество организаций малого бизнеса с каждым годом сокращается, работу бухгалтером найти горазд...
они и будут (налоговики) заниматься оптимизацией, только не в пользу бизнеса....
а Вы думаете, весь бизнес хочет показать государстве ВСЁ и заплатить с этого по-полной? Думаете д...
Охранники это вообще ноу-хау Владимира Владимировича по борьбе с безработицей.)))На что там Дядя ...
Начинается земля,
как известно, от Кремля.
Это делается для олигархов, чтобы их уже никто не смог проверить. Налоговики ведь не будут с перв...
И статья, мягко выражаясь, не слишком умная, и обсуждение довольно-таки дурацкое....
Отказались от наших, и пошли к другим "профи", которые опирались на те же доводы, что и мы.Опять ...
Антон Германович, дорогой! Разве может глава уполномоченного федерального органа, отвечающего за ...
Раньше был один бух со счетами - а теперь, в связи с прогрессивным применением разных вычислитель...
А поменяется то, что не надо будет возмещать ничего. И кучу бумаг собирать не надо. Храним только...
Ну где вы либералы! Нужно осудить американское правосудие, систему и !президента.Как бы вы орали...
Бухгалтер сейчас ,самая вредная профессия для налоговиков .Директору сказали ,платить он и платит...
ох, ну когда уже это случится?! Жду, все жданки выждала@, займусь хоть полезным чем...
К чему приводят стратегические ошибки собственников и не верные решения топов в политике развития...
а люди, которым вообще никто б/л не оплачивает в принципе? Им кто возместит финансовые потери? По...