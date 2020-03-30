Меры поддержки бизнеса из-за коронавируса одним списком

Будем считать только рабочие, потому что в остальные дни приема заявлений нет....
а кто-нибудь уже придумал как доказывать, что ты остался работать, а не нарушаешь режим нерабочих...
Нерабочая неделя, или это жизненно важная отрасль?
Так вроде мы об этом здесь и собрались, ИФНС молча ждет отчетов в сроки, поскольку нерабочие дни ...
Нефть скоро начнут раздавать бесплатно
А смысл голову ломать, если тем, кто на бумаге сдает, сдать некуда: ИФНС не принимает, почта не р...
Спасибо. Сообщения не корректируются? я правильно понимаю?...
Он не корректировал. Была удалена рекламная ссылка
@Spartak72, вы откорректировали свое сообщение. Подскажите, пожалуйста, как вы это сделали....
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней...
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Да, мне пришли требования в пятницу 27 марта и в понедельник 30 марта . И одновременно на почту ...
Государственная машина разучилась разумному поведению. Она давно оторвалась от жизни....
Самый лучший бухгалтер успел уже арендовать лодку в Италии)) Ну или в любом другом месте) А гениа...
Обычно коньяк в дубовых бочках настаивают, а ваш шеф оригинал, решил настоять в главбухе)...
увы, но как раз те, о ком Вы написали никуда не денутся, а простые трудяги, которые и так еле-еле...
Бывает так, что у шефа в сейфе только коньяк и он очень настойчиво настаивает на его испитии глав...
А работать люди где будут, умник вы наш? ;)
Потратил на ОС 500т.р., сэкономил 500т.р.*15%=75т.р. . Вот это экономия ... А если ОС необходимо,...
Если бы я отдыхающих считала отходами, написала бы крематории...
ну может они просто поменьше дивидендов выплатят себе в конце года? не забывайте что у большей ч...
А вы про заводы в каком смысле написали? это вы отходами отдыхающих считаете? или что-то другое и...
Абсолютно с вами согласна. Просто жалобы автора статьи на тему "давайте Турцию закроем, чтобы дат...
И где в статье способы экономии? Имхо, пересказ общеизвестных фактов. ...
Зачем изобретать велосипед, придумывая специальный коньяк для женщин?) Коньяк - продукт перегонки...
Так эти тоже. Не про то, как убили, в основном, вспоминали. Да и не были медведи у них никогда це...
потому что лично я в Краснодарском крае сталкивалась только с сервисом советского разлива - дорог...
У меня дед был охотник. Дома шкура медвежья на полу лежала. Историй страшных не рассказывал почем...
Электричество в марте получали тепло в доме/офисе было, ХВС и ГВС снабжались , а платить за все...
Зверя такого один раз подстрелили, выпотрошили, посадили в коляску мотоцикла "Урал", напялили как...
Ну да , СЗВ-М особенно заботливая форма, что несчастным работающим пенсионерам заработанная ими л...
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