Меры поддержки бизнеса из-за коронавируса одним списком

Вот и наступила нерабочая неделя, всем рекомендовано сидеть дома. А в Москве и Московской области вообще запретили выходить на улицу. Бизнес в ужасе — как выжить и чем платить зарплату работникам? Предприниматели дергают своих бухгалтеров, но ответить им нечего.

Государство пообещало меры поддержки, но пока это все на стадии обсуждения и проектов. Мы собрали все новости, которые актуальны на сегодняшний день по отсрочкам и планируемой поддержке бизнеса.

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Почему пока нет реальной поддержки и обещанных отсрочек? Потому что не позволяет наше законодательство. Налоговый кодекс правительство изменять не может. На этой неделе планируется внести в него поправки и вот тогда будут приняты конкретные постановления о переносе сроков уплаты налогов и отчетности. Но скорее всего не для всех, а только для тех, кто попадет в список отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом.

Поправки планируется принимать в ускоренном темпе. Скорее всего они будут внесены ко второму чтению в этот законопроект. Его будут рассматривать завтра.