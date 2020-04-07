Банкам не дадут наживаться на эпидемии. ЦБ предупредил

Если кредитные организации используют предоставленные послабления для защиты своей прибыли, а не на поддержку кредитования, ЦБ будет реагировать, в том числе, через регулирование.

«Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых – поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер», – отметила Набиуллина (источник Интерфакс).

Ранее Набиуллина говорила, что кредитными каникулами можно воспользоваться только если совсем денег нет.

«Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», – сказала глава ЦБ.

На «Клерке» писали сегодня утром, что Альфа-Банк перестал кредитовать сотрудников пострадавших от коронавируса отраслей.