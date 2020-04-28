Набиуллина считает, что важно расширение прямой помощи бизнесу и гражданам от государства. А как же взрыв инфляции?

Глава ЦБ увидела опасность в перекладывании бремени заемщиков на плечи банков. По её словам, это затянет восстановление экономики.
«Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы, или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», – сообщила Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.
Таким образом, она предполагает расширение прямой поддержки граждан и бизнеса государством.
«Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий», – подчеркнула глава ЦБ.
- Ранее Набиуллина высказалась, что гражданам нельзя раздавать деньги. Это приведет к взрыву инфляции.
- До этого Греф сказал, что на это просто нет ресурсов.
- А еще раньше, Собянин сказал, что «бюджеты треснут».
Ждем кто что еще скажет.
Использованы материалы издания «Интерфакс».