Набиуллина считает, что важно расширение прямой помощи бизнесу и гражданам от государства. А как же взрыв инфляции?

Глава ЦБ увидела опасность в перекладывании бремени заемщиков на плечи банков. По её словам, это затянет восстановление экономики.

«Опасность заключается в том, что если продолжать увеличивать для банков бремя поддержки заемщиков, то могут возрасти риски для самой финансовой системы, или банки не смогут наращивать кредитование. И если они не смогут наращивать кредитование, когда эпидемия пойдет на спад, то восстановление экономики затянется», – сообщила Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме.

Таким образом, она предполагает расширение прямой поддержки граждан и бизнеса государством.

«Поэтому, на наш взгляд, конечно, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий», – подчеркнула глава ЦБ.

Ждем кто что еще скажет.

Использованы материалы издания «Интерфакс».