Самозанятым не дают продлить пропуска в Москве. Отправляют к работодателям

Самозанятые не могут продлить пропуска по Москве, которые истекли 4 мая. Пропускной режим работает до 11 мая включительно.

Люди жалуются, что не выходит продлить пропуск для самозанятого. К примеру, вот этот комментарий:

«Продлить пропуск пробовали на дату 5-11 мая? Самозанятым предлагают обратиться к работодателю».

Стоит попробовать выяснить по телефону 7 495 777-77-77, но на него был ряд жалоб. Как правило, там отвечают по скриптам, и чаще всего отправляют к раьотодателю. Как и в личном кабинете. К примеру, вот об этом случае недавно писали на «Клерке»

Вообще, не очень понятно, зачем было делать продление вручную с 5 по 11 мая, неужели нельзя было продлить автоматически? Чем вообще эти пропуска защитят от заражения?

Ранее на «Клерке» писали, как оформить пропуск для самозанятого в Москве.

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Для получения пропуска самозанятому, чтобы передвигаться по Москве, есть ряд особенностей.

Самозанятый, или плательщик НПД, может продолжать деятельность, и точно так же имеет право передвигаться по городу, если он продолжает работу. Естественно, с учетом соблюдения всех требований.

Какие же особенности для получения пропуска самозанятому?

при оформлении пропуска нужно указать свой ИНН,

в графе «Работодатель» написать «Самозанятый».

Будьте внимательны при указании ИНН. Все сведения проверяются. Если при получении пропуска указан ИНН физического лица, он проверяется по ЕГРИП и реестру самозанятых. В случае, если ИНН не будет найден в этих реестрах, цифровой пропуск аннулируется.

Кстати, бывают случаи, когда у физлица есть два ИНН. Или ИНН совпадает с другим лицом. Это редкие случаи, и это, по сути, ошибка в реестре, но они до сих пор бывают.