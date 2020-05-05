Как самозанятому получить пропуск для работы в Москве

В настоящее время в России насчитывается 600 тыс. зарегистрированных самозанятых (плательщиков НПД).

К сожалению, накрывший страну коронакризис не обошел стороной и эту категорию налогоплательщиков.

Многие были вынуждены приостановить свою деятельность. Например, парикмахеры.

Хорошо еще, что за время такой приостановки не придется платить налоги (как это делают ИП на ЕНВД и ПСН) и взносы, которые ежедневно «капают» у предпринимателей на других режимах налогообложения. Самозанятые, как известно, фиксированные взносы не платят. Правда, по этой причине и стаж для пенсии у них не идет.

Между тем некоторым самозанятым работать в нерабочие дни можно. Это, например, таксисты и курьеры.

Но ситуация в стране и введение в ряде регионов ограничительных мер разной степени жесткости накладывают свой отпечаток.

В частности, в Москве с 15 апреля для поездок по городу на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь цифровой пропуск. Чтобы иметь возможность добираться до работы, надо получить пропуск. Самозанятые — не исключение.

Правда, в отличие от наемных работников, им надо учитывать некоторые нюансы при оформлении такого цифрового пропуска.

Как получить цифровой пропуск для поездок на работу

В общем случае понадобятся следующие сведения о гражданине:

ФИО.

Номер мобильного телефона.

Адрес электронной почты (по желанию).

Серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность.

Регистрационный номер авто, на котором вы будете передвигаться (если поедете на личном или служебном транспорте).

Для поездок на такси номер машины указывать не нужно, но при заказе такси понадобится указать код цифрового пропуска.

Номер карты "Тройка"/"Стрелка«/проездного билета, либо серия и номер социальной карты москвича или жителя Подмосковья.

Наименование организации независимо от формы собственности и ИП, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск.

ИНН работодателя.

Пропуск в Москве выдается после передачи вышеперечисленной информации одним из способов:

через специальный сервис на официальном сайте мэра столицы;

отправив смс на номер 7377;

позвонив по телефону 7 495 777-77-77.

Изначально оформить пропуск можно было до 30 апреля. При этом цифровые пропуска, имеющие срок действия до 30 апреля 2020 года, продолжают действовать до 4 мая 2020 года включительно.

Так как пропускной режим продлен до 11 мая, то пропуск надо будет продлить.

Особенности оформления пропуска для самозанятых

Рекомендации для самозанятых по этому вопросу недавно дали столичные налоговики.

Отмечается, что при оформлении пропуска нужно указать свой ИНН, а в графе «Работодатель» написать «Самозанятый».

Будьте внимательны при указании ИНН. Все сведения проверяются.

Если при получении пропуска указан ИНН физического лица, он проверяется по ЕГРИП и реестру самозанятых. В случае, если ИНН не будет найден в этих реестрах, цифровой пропуск аннулируется.

Проверить свой статус самозанятого можно здесь.

Проверить действительность своего пропуска можно здесь.

Проверить активность пропуска по вашему номеру транспортного средства можно здесь.