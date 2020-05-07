Лыко-мочало от Минтруда... Для СЗВ-М директор – работник, для СЗВ-ТД – не работник

Порядок представления в ПФР формы СЗВ-ТД о руководителях - единственных участниках (учредителях), осуществляющих деятельность без заключения трудовых договоров, недавно разъяснил Минтруд в письме № 14-2/В-293 от 24.03.2020.

В документе сообщается, что главой 43 ТК установлены особенности регулирования труда руководителя организации.

Вместе с тем в части 2 статьи 273 ТК прямо определены случаи, когда действия названной главы не распространяются на отношения, возникающие между руководителем и управляющей организацией. В частности, ТК не регулирует данные отношения, если руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества.

В основе данной нормы лежит невозможность заключения договора с самим собой, поскольку нет иных участников (членов, учредителей) у организации.

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Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено.

Единственный участник общества своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа - директора, генерального директора, президента и т.д.

Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

На отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется.

Учитывая, что сведения о трудовой деятельности формируются на всех зарегистрированных лиц, с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения, то сведения о трудовой деятельности в отношении единственных участников (учредителей), осуществляющих деятельность без заключения трудовых договоров, не представляются в ПФР.

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Напомним, ранее, давая разъяснения по поводу включения единственных участников в СЗВ-М, Минтруд рассуждал совсем иначе.

В письме № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018 сообщается, что руководитель организации в случае, когда он является ее единственным учредителем, состоит с фирмой в трудовых отношениях и на него надо сдавать СЗВ-М.

Ведь согласно статье 16 ТК трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, по мнению Минтруда, выраженному в письме № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018, директор состоит в трудовых отношениях, потому что они вытекают из самого факта допущения его к работе (сам себя допустил к работе = заключил трудовой договор со своей фирмой). Добавим, ПФР в письме № 08/30755 от 07.06.2018 разъяснял, почему надо сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на директора-единственного учредителя. Пенсионщики ссылаются не только на вышеназванное письмо Минтруда, но упоминают о письме Роструда от 2013 года, а также еще более «древнем» решении ВАС. А по мнению того же Минтруда, выраженному в письме № 14-2/В-293 от 24.03.2020, директор не состоит в трудовых отношениях, так как ТК не применяется, если директор является единственным учредителем (директор не имеет права подписывать трудовой договор со своей фирмой, так как обе подписи будут идентичны, а этого по новому мнению Минтруда не должно быть).

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Отметим, что предыдущее письмо Минтруда о директоре вызвало бурю эмоций у бухгалтеров . О нем писали все профильные СМИ, оно стало шоковым событием года.

И вот новое письмо…

В нем Минтруд уже не упоминает про статью 16 ТК, по которой допущение к работе – это автоматически трудовой договор, даже если в письменной форме его не заключали.

Где же истина? Скорее всего, она где-то посередине.

А что вы думаете об этой ситуации?