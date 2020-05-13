В Думу внесли поправки для полиции. Вскрытие ТС, досмотр граждан, оцепление домов. Что еще?

Полиции дадут новые полномочия. В частности, вскрывать автомобили, оцеплять дома, проводить осмотр и досмотр граждан. В Госдуму внесен правительственный законопроект.
О готовящихся поправках на «Клерке» уже писали ранее.Из пояснительной записки к проекту закона:
- Часть 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.
- Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства.
- Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.
- Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.
- Законопроектом полиции предоставляется право осуществлять в границах территорий (на отдельных участках местности), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.
Законопроект только внесен в Госдуму. Посмотрим, какие изменения он претерпит по прохождении всех чтений. Скачать документы по проекту можно из вложения.