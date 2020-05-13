Клерк.Ру

В Думу внесли поправки для полиции. Вскрытие ТС, досмотр граждан, оцепление домов. Что еще?

Скачать

Полиции дадут новые полномочия. В частности, вскрывать автомобили, оцеплять дома, проводить осмотр и досмотр граждан. В Госдуму внесен правительственный законопроект.

О готовящихся поправках на «Клерке» уже писали ранее.

Из пояснительной записки к проекту закона:

  • Часть 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.
  • Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства.
  • Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.
  • Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.
  • Законопроектом полиции предоставляется право осуществлять в границах территорий (на отдельных участках местности), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.
Досмотр от осмотра отличается тем, что при досмотре не требуется согласие досматриваемого. При осмотре оно требуется. Хорошо бы понять ту грань, при которой право производить осмотр перетекает в право досмотра.

📌 Реклама
Отключить

Законопроект только внесен в Госдуму. Посмотрим, какие изменения он претерпит по прохождении всех чтений. Скачать документы по проекту можно из вложения.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить
📌 Реклама
Отключить