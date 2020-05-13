В Думу внесли поправки для полиции. Вскрытие ТС, досмотр граждан, оцепление домов. Что еще?

Полиции дадут новые полномочия. В частности, вскрывать автомобили, оцеплять дома, проводить осмотр и досмотр граждан. В Госдуму внесен правительственный законопроект.

О готовящихся поправках на «Клерке» уже писали ранее.

Из пояснительной записки к проекту закона:

Часть 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.

в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях. Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства .

. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление.

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан , в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи. Законопроектом полиции предоставляется право осуществлять в границах территорий (на отдельных участках местности), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, с применением в случае необходимости технических средств, для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.

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Досмотр от осмотра отличается тем, что при досмотре не требуется согласие досматриваемого. При осмотре оно требуется. Хорошо бы понять ту грань, при которой право производить осмотр перетекает в право досмотра.

Законопроект только внесен в Госдуму. Посмотрим, какие изменения он претерпит по прохождении всех чтений. Скачать документы по проекту можно из вложения.