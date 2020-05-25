Ваше мнение про нерабочие дни в расчетном периоде для отпускных: опрос

Значит, только советы из Консультанта.....
рОскачивали лодку, усугубляли....
Странно, что при таких доводах организация судилась.
Это немецкая готовальня фирмы Richter. (Pracision E.O. Richter & Co) 50-е годы примерно...Сей...
всем до 1,5. Просто у работающих пособие минимальное ранее было не 3375, а 4852 (если отпуск по у...
Видимо в тексте присутствует арифметическая ошибка. Согласно условиям примера: "В подразделе...
Больше не актуально, область и в помойку превращена
> И даже насадки для циркулей под рапидограф.Я такой "готовальня" в СССР видел в году 1987 за ...
Для вдохновения - https://www.rulit.me/books/ogni-svyatogo-elma-read-476045-1.html))))
Нельзя. Заявления принимаются только в электронном виде...
Вроде все понятно написано. Максимальное пособие увеличено для уволенных. Остальное - для всех.С ...
Будет беготня по тайге с АК наперевес, прятание в медвежьих берлогах, редкие вылазки с целью унич...
Instasamka да, гораздо успешнее)))https://www.instagram.com/instasamka/Может стоит сменить контен...
К успеху шел, не фартануло
Своя родная область, которой отданы 20 лучших лет жизни, Артамошу больше не интересует?)))Фольксв...
всегда предполагала, что там сидят бараны и козлы (можно и нецензурно), но так уж откровенно((( ...
Не у любого. Но многие не особо рассчитывают на пенсию и потихоньку откладывают (при этом даже не...
Эта организация (как и FATF в целом по миру) никак не может помочь с коронакризисом.)) Денежные п...
Так это понятно. Про Нюру же написано, что с ней после этого стало?А что стало с поголовьем гвард...
Что может знать этот сенатор, вечно работая в чиновничьих кабинетах! Он бы сначала пообщался с ру...
Сидя на депутатской зарплате (более 800 тыс. руб.) рассуждать так легко. Если это "бесчеловечно" ...
Уже даже не стесняются такую чушь городить...совсем страх потеряли видимо....
Да, мне тоже интересно!Ип зарегистрировали 21.02.20г. в марте начали работать, но реестр обновляе...
ну, с благотворительностью еще как-то объяснимо. а госпомощь? вай......
ну ПФР и наше телевидение может разъяснять так как им удобно, но в Постановление Правительства 47...
Осень - традционное время всплеска ОРВИ. Президент в капитаны Очевидность переквалифицировался?...
Ничего не понятно. С какого числа? Только неработающим или всем с детьми до 1.5 лет?...
А если они прогуливать будут отработку, в тюрьму посадят?...
С чего платить собираетесь? С неполученной выручки?
Ога, очень удобно установить 0% взносов на 0 заработной платы. Потерь для бюджета никаких, зато к...
Нет заработной платы - нет и взносов! А заработной платы нет, потому что выручки нет....
Чем быстрее я избавлю банк от своих денег, тем лучше для меня....