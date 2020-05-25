Ваше мнение про нерабочие дни в расчетном периоде для отпускных: опрос

Как считать средний заработок для отпуска и т.д. в мае, июне и далее, учитывая, что в марте и апреле были нерабочие дни, которые оплачиваются?

Этим вопросом сейчас задаются многие бухгалтеры. На нашем форуме коллеги тоже обсуждают эту проблему.

Дилемма заключается в том, включать в расчетный период нерабочие дни и начисленную за них оплату или исключать и то, и другое.

К единому мнению коллеги так и не пришли.

Напомним, Роструд утверждает, что исключать нерабочие дни из расчетного периода не надо.

Согласно подпункту «е» пункта 5 Положения о порядке исчисления средней заработной платы, утверждённого Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.