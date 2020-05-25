Клерк.Ру

Ваше мнение про нерабочие дни в расчетном периоде для отпускных: опрос

Как считать средний заработок для отпуска и т.д. в мае, июне и далее, учитывая, что в марте и апреле были нерабочие дни, которые оплачиваются?

Этим вопросом сейчас задаются многие бухгалтеры. На нашем форуме коллеги тоже обсуждают эту проблему.

Дилемма заключается в том, включать в расчетный период нерабочие дни и начисленную за них оплату или исключать и то, и другое.

К единому мнению коллеги так и не пришли.

Напомним, Роструд утверждает, что исключать нерабочие дни из расчетного периода не надо.

Согласно подпункту «е» пункта 5 Положения о порядке исчисления средней заработной платы, утверждённого Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.

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Как поясняет Роструд, нерабочие дни не относятся к установленным ТК случаям освобождения работника от работы (например, предусмотренные статьями 185, 185.1, 187, 220, 254 ТК). Полученная работником за эти дни денежная выплата имеет статус заработной платы, в силу чего должна учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков и временной нетрудоспособности работников.

Некоторые бухгалтеры с этим мнением не согласны.

на мой взгляд совершенно не важен статус тех дней когда работника на работе не было и он свои трудовые функции не выполнял
В ПП 922 установлено что главное — это то что он НЕ РАБОТАЛ. платили ли ему за это время, (и как платили, хоть пусть платят в двойном размере от обчного) или вовсе не платили. Главное — на работе НЕ было, он НЕ работал.

— Arhimed0

Не могут эти выплаты иметь статус заработной платы, даже если в Указе президента написано о её сохранении. Сохраняется обычный размер, но сама заработная плата, точнее, основная её составляющая есть вознаграждение за труд. Об этом говорит и содержание термина «заработная плата» из ст. 1 Конвенции МОТ № 95.

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Если даже оплата была не фактически по среднему заработку, то и время и заработок должны быть исключены по п. 5е ПП 922, ведь работник от работы был фактически освобождён.

— GSokolov

А что вы думаете по этому поводу? Согласны с Рострудом? Как будете считать летние отпускные?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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