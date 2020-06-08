ФНС подумает над введением нового кода дохода для 2-НДФЛ по оплате простоя

В ФНС поступило предложение о введении отдельного кода дохода по НДФЛ для выплат сотрудникам, отправленным в простой по обстоятельствам, не зависящим от работодателя и работника.

В ответном письме ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8822@ сообщается, что необходимость внесения изменений в приказ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@, которым утверждены коды дохода для НДФЛ, как правило, обусловлена изменениями, внесенными соответствующими федеральными законами в главу 23 НК.

Тем не менее в ведомстве отмечают, что предложение по внесению изменений в этот приказ в части дополнения утвержденного перечня кодов видов доходов новым кодом дохода в виде сумм выплат за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, предусмотренных статьей 157 ТК, будет рассмотрено при проведении работы по актуализации кодов видов доходов, утвержденных вышеназванным приказом ФНС.