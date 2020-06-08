Бухгалтеры не намерены исключать нерабочие дни при расчете отпускных

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, который был посвящен вопросу начисления отпускные после нерабочих дней. Суть спора: включать в расчет дни и сумму начислений за нерабочие дни по президентским Указам, или не включать.

Напомним, по разъяснениям Минтруда ни дни, ни суммы, в расчет не берут, по разъяснениям Роструда — исключать из расчетного периода нерабочие дни не нужно, как оплату за них.

Как показали результаты опроса, большинство бухгалтеров (63 %) в расчет отпускных включат и дни, и сумму оплаты за них. При этом 45 % респондентов выразили полную солидарность с Рострудом по этому вопросу, а 18 % считают мнение ведомства неправильным.

Четверть опрошенных (25 %) — в сомнениях, и окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.

13 % респондентов выбрали вариант «Исключу и дни, и сумму оплаты за них».