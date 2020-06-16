Заселять в один номер будут не только по штампу в паспорте

Вчера на «Клерке» писали про заселение в один номер отеля только по штампу паспорта. Ростуризм и Роспотребнадзор ответили отельерам, как правильно поступать в этом случае.

«У людей, которые приехали на отдых вместе при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — пояснили в Ростуризме.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пункт рекомендаций звучит «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

«То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — указали в ведомстве.

Собственно, отельеры и не собирались точно следовать данной рекомендации. Если люди приехали вместе, будь то женатая пара, жених и невеста, или друзья, они могут проживать вместе.

По материалам «РГ».