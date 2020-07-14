На первом месте высокая зарплата. А уж потом коллектив. Россияне назвали идеальные условия для работы

Россияне назвали условия «идеальной» работы. На первом месте, само собой, высокая зарплата, на втором стабильность, а после них — хороший коллектив.

Исследование проведено сервисом Работа.ру и мессенджером Viber. В нем приняли участие 4,6 тысяч пользователей портала вакансий, и 2,6 тысяч пользователей месссенджера. Опрос прошел в июле.

«На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67% пользователей, второе место заняла стабильность — 58% респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48% жителей России», — говорится в отчете исследования.

Само собой, на фоне падения доходов населения, еще и усилившихся из-за пандемии, людям важнее сохранение высокого заработка. Стабильность также важна, при смене работы работодатели часто косо смотрят, если соискатель часто менял работу. Да и попробуй ее иной раз найди. Ну а коллектив — люди работают ради денег, а не ради хорошего коллектива. Хотя это тоже важно.

По материалам «РИА Новости».