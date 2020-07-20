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Дивиденды выплачены недвижимостью. Налоговики хотели взыскать НДС, но суды их переубедили

Компания выплатила дивиденды недвижимостью: нужно ли заплатить с операции НДС? Позиция судов по свежему кейсу.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержали нижестоящие суды и признал незаконным решение налоговиков обложить НДС-ом недвижимость, переданную компанией своим учредителям в качестве дивидендов.

Как указано в материалах дела, в 2018 году Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Ярославской области провела камеральную проверку уплаты ООО ПКФ «Полипром-Комплект» во втором квартале 2018 года налога на добавленную стоимость (НДС). По итогам проверки налоговики решили, что компания в нарушение ст. 39 и 146 Налогового кодекса РФ неправомерно не включила в состав налоговой базы по НДС операции по передаче в собственность своим учредителям имущества в качестве дивидендов. МИФНС предложила налогоплательщику уплатить 565 тыс. рублей — НДС, штраф и пени.

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После обжалования решения инспекции в вышестоящем налоговом управлении «Полипром-Комплект» обратился в суд. Арбитражный суд Ярославской области поддержал в споре налогоплательщика, указав, что передача имущества в счет выплаты дивидендов не является облагаемой НДС операцией. Апелляция и кассация с этой позицией также согласились.

«Закон „Об ООО“ не содержит запрета на выплату дивидендов по итогам распределения чистой прибыли путем передачи недвижимого имущества, и данная форма расчетов предусмотрена Уставом ООО ПКФ „Полипром-Комплект“, поэтому рассматриваемые действия налогоплательщика не образуют иной объект налогообложения, кроме дохода участника», — указал в постановлении АС Волго-Вятского округа.

По словам адвоката, партнера ЮФ «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, налоговая служба придерживается мнения, что передача обществом участнику, в качестве выплаты дивидендов, права собственности на недвижимость соответствует понятию реализация, а следовательно, в силу ст. 146 НК РФ, такая операция признается объектом налогообложения НДС.

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«Такая позиция инспекции является последовательной. Так, например, можно вспомнить ещё более раннее Письмо ФНС России от 15.05.2014 № ГД-4-3/9367@, в котором служба, в связи с запросами налоговых органов по вопросу применения НДС при передаче организацией учредителю общества недвижимого имущества в счет выплаты дивидендов, сообщает, что такая передача является объектом налогообложения НДС», — отмечает юрист.

Вместе с тем, несмотря на мнение налоговой службы, арбитражные суды в таких спорах встают на сторону налогоплательщиков, говорит Денис Черкасов.

«Мотивы такого подхода судов просты и понятны. Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, а, поскольку законодательство допускает выплату дивидендов акционеру недвижимым имуществом, передача данного имущества не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией недвижимого имущества, облагаемой НДС. Особо следует подчеркнуть, что возможность выплаты дивидендов не только денежными средствами, но и иным имуществом, должна быть предусмотрена уставом организации. Также немаловажным моментом является отсутствие злоупотреблений при выплате дивидендов таким способом, в частности, отсутствие формального характера сделки, в целях избежания взыскания налогов за счет переданного имущества», — указывает Денис Черкасов.

Дело: А82-13935/2019.

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