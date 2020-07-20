Люди боятся, что их привлекут за мошенничество с субсидиями

В пятницу на «Клерке» писали, что в одном из регионов МВД и УФНС запустили кампанию по проверке случаев незаконного получения субсидии. Люди спрашивают, не приходили ли к кому.

А спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос к тем кто успел получить субсидии на зарплату, к вам ещё не приходили с проверкой? На Клерке есть статья о том что начали проверять».

Спешим успокоить — специально никто не ходит, у них других проблем навалом, требования вот разные рассылать.

А вот что пишут в комментариях:

«Никаких проверок нет. Речь про тех, кто мошенническим путем получал субсидии. Например, фиктивно увольнял работников, чтобы они получали пособия, как безработные. Или наоборот, фиктивно не увольнял, чтобы получить субсидию. А просто так ходить проверять никто не будет. Ибо нечего проверять».

На что автор поста немного сомневается:

«Очень рад буду ошибиться. Но по опыту работы и жизни, часто у нас начинают искать то чего нет, особенно когда поступает команда и спущен план на поимку».

Понятно, что «лес рубят, щепки летят». Никто не хочет под раздачу попасть, даже случайно.

Вот еще:

«Десять наших клиентов получили субсидии. Ни к кому не приходили, ничего не проверяли. Все документы под расходование субсидии мы готовили заранее».

Или вот:

«Зная наш бизнес, я не сомневаюсь, что обязательно нашлись те, кто попытался „навариться“ на субсидиях. Возможно, фиктивно оформляли большое количество сотрудников, зарплату не платили. Я думаю, к таким и будет проявлен интерес со стороны фискальных органов».

Вопрос, как таких выявлять будут. Скорее всего, некоторые методички уже есть.