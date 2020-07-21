Цена госконтракта не уменьшается, если торги выиграл упрощенец

Как быть, если победителем торгов на заключение госконтракта стал плательщик УСН? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 24-01-06/40971 от 19.05.2020.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Победитель при формировании своего ценового предложения предлагает цену контракта с учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые он обязан уплатить в соответствии с НК.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок вне зависимости от применяемой победителем системы налогообложения.

Сумма, предусмотренная контрактом за выполненный объем работ, должна быть уплачена победителю закупок в установленном контрактом размере.

Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юрлицом, применяющим УСН, при осуществлении закупок, а также при заключении государственного или муниципального контракта с таким участником закупки действующими нормами Закона № 44-ФЗ не предусмотрена.

Минфин также напоминает, что упрощенцы освобождены от НДС. Однако если плательщик УСН выставит счет-фактуру с НДС, то налог придется отдать в бюджет, не имея при этом права на вычеты.